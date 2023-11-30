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Садальский о наказании рекордсмена по взяткам полковника МВД Захарченко: "Пронесло"

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Общество

Станислава Садальского удивило решение суда по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении гигантских взяток.

Садальский о наказании рекордсмена по взяткам полковника МВД Захарченко: "Пронесло"
Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Никулинский районный суд Москвы вынес решение об изъятии в пользу государства имущества экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко на сумму свыше 50 млн руб.

"Да здравствует российский суд — самый гуманный суд в мире! Миллиард с лишним полковнику МВД Захарченко взяток оставили?!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский обратил внимание на то, что следствие не смогло установить, откуда у Захарченко многомиллирдные суммы.

"Цепочки преступлений нет. Уф, пронесло!" — ирочнично высказался артист.

Ранее музыкант Юрий Лоза рассказал анекдот о коррупции в связи с новостью о хищении 620 млн рублей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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