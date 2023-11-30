Минюст РФ требует ликвидировать организацию "Иван чай", которая пропагандирует традиционные семейные ценности.

Председатель консервативного центра "Иван чай" Элина Жгутова считает, что требования Минюста РФ являются "заказной кампанией".

"Мы против закона о семейно-бытовом насилии, мы за ограничение абортов, и я думаю, это ответ на нашу деятельность. Иначе нельзя никак объяснить такие нападки на таком уровне", — цитирует слова Жгутовой издание "Подъём".