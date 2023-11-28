Владимир Путин напомнил, что раньше в российских семьях было по 7-8 детей

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Путин отметил, что страна столкнулась со сложными демографическими вызовами и посоветовал вернуться к традициям многодетности.

Фото: kremlin.ru

Президент России в своей речи на заседании Всемирного русского народного собора напомнил, что для наших бабаушек и дедушек многодетность была нормой и образом жизни. Он рассказал, что у предудщих поколений было по 7-8 детей в семье.

Российский лидер объяснил, что решение демографических проблем не ограничивается только финансовыми стимулами в виде социальных выплат и льгот. Гораздо важнее, по его словам, жизненные ориентиры человека.

Ранее Владимир Путин рассказал, что Россия преградила путь претендующим на мировое господство.