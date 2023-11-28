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Путин: РФ преградила путь претендующим на мировое господство

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Политика

В ходе своего выступления на Всемирном русском народном Соборе президент РФ Владимир Путин рассказал, за что именно борется Россия. По его словам, кроме борьбы за собственную свободу, страна также "сражается за свободу всего мира".

Путин: РФ преградила путь претендующим на мировое господство
Фото: kremlin.ru

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Россия также стала тем государством, которое преградило путь всем, кто претендовал на мировое господство

"Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность", — объяснил российский президент.

В заключение Путин указал, что в настоящее время Россия только выступает за формирование более безопасного мира, всецело находясь в авангарде этого процесса.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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