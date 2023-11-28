В ходе своего выступления на Всемирном русском народном Соборе президент РФ Владимир Путин рассказал, за что именно борется Россия. По его словам, кроме борьбы за собственную свободу, страна также "сражается за свободу всего мира".
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Россия также стала тем государством, которое преградило путь всем, кто претендовал на мировое господство
"Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность", — объяснил российский президент.
В заключение Путин указал, что в настоящее время Россия только выступает за формирование более безопасного мира, всецело находясь в авангарде этого процесса.
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