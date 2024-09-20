Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четыре основные подкормки для гладиолусов, которые гарантируют их пышное цветение
Товарооборот России и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года
Простой пирог из тыквы: в начинке кроме неё также сочное яблочко и ароматная корица
В Великом Новгороде откроют музей в старинном двухэтажном особняке
От 5000 до 10000 км: как определить оптимальный интервал замены масла в зависимости от условий
Чемпион ОИ Васильев назвал чрезмерной сумму заявки на правительственный грант от Загитовой
Расслаблена или напряжена? Как определить уровень комфорта вашей кошки
Минздрав объяснил, почему женщины живут дольше мужчин
Европа спешно ищет варианты сохранения транзита газа через Украину

Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом

Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
1:14
Недвижимость

Эксперты предложили интересное и доступное решение для борьбы с тараканами — использование лаврового листа. Это натуральное средство может стать отличной альтернативой химическим препаратам, так как обладает отпугивающим эффектом за счёт эфирных масел.

Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, CC BY-ND 2.0

Как сообщает портал "БелНовости", эфирные масла, содержащиеся в лавровом листе, начинают активно выделяться при контакте с водой. Эти вещества создают для тараканов крайне неприятный запах, что снижает вероятность их появления и размножения.

Для использования этого метода специалисты советуют разложить влажные лавровые листья в тех местах квартиры, где чаще всего появляются насекомые. Обычно это углы, щели и другие труднодоступные зоны. Эфирные масла, выделяющиеся из листьев, отпугивают вредителей, лишая их комфортной среды обитания.

Однако эксперты также предупреждают: если тараканов уже слишком много, натуральных средств может быть недостаточно. В таких случаях лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые смогут провести полную дезинсекцию и гарантировать избавление от вредителей.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera). 

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что делать, если ключ зажигания пропал

После потери ключа важно не паниковать: иногда он оказывается совсем рядом, но в случае кражи необходимо срочно действовать, чтобы предотвратить угон

Как действовать при потере ключа зажигания
Как приготовить вкусный паштет с минимальными усилиями
Сделайте паштет сами и забудьте про лишние консерванты
Ошибки садоводов: что происходит, если не собирать семена бархатцев вовремя
Сводка с фронта: боевики 92-й бригады ВСУ просят мешки для трупов, команда Камалы Харрис отказала Зеленскому во встрече
ПЗРК "Верба". Современная российская защита от воздушных угроз НАТО Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Мясо, которое тает во рту: технология маринования для сочного шашлык
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Чем полезен лаваш и почему его стоит предпочесть хлебу
Чем полезен лаваш и почему его стоит предпочесть хлебу
Последние материалы
Товарооборот России и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года
Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
Простой пирог из тыквы: в начинке кроме неё также сочное яблочко и ароматная корица
В Великом Новгороде откроют музей в старинном двухэтажном особняке
От 5000 до 10000 км: как определить оптимальный интервал замены масла в зависимости от условий
Чемпион ОИ Васильев назвал чрезмерной сумму заявки на правительственный грант от Загитовой
Расслаблена или напряжена? Как определить уровень комфорта вашей кошки
Минздрав объяснил, почему женщины живут дольше мужчин
Европа спешно ищет варианты сохранения транзита газа через Украину
Почему лучше обрезать гортензии осенью, а не весной? Раскрываем преимущества
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.