Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом

Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты предложили интересное и доступное решение для борьбы с тараканами — использование лаврового листа. Это натуральное средство может стать отличной альтернативой химическим препаратам, так как обладает отпугивающим эффектом за счёт эфирных масел.

Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, CC BY-ND 2.0

Как сообщает портал "БелНовости", эфирные масла, содержащиеся в лавровом листе, начинают активно выделяться при контакте с водой. Эти вещества создают для тараканов крайне неприятный запах, что снижает вероятность их появления и размножения.

Для использования этого метода специалисты советуют разложить влажные лавровые листья в тех местах квартиры, где чаще всего появляются насекомые. Обычно это углы, щели и другие труднодоступные зоны. Эфирные масла, выделяющиеся из листьев, отпугивают вредителей, лишая их комфортной среды обитания.

Однако эксперты также предупреждают: если тараканов уже слишком много, натуральных средств может быть недостаточно. В таких случаях лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые смогут провести полную дезинсекцию и гарантировать избавление от вредителей.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).



Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.



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