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Товарооборот России и ЕС вырос впервые с прошлой осени

Товарооборот России и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года
1:07
Экономика

В июле 2024 года товарооборот между Россией и ЕС впервые с ноября прошлого года показал рост, превысив 6 миллиардов евро, сообщает "Рамблер".

Товарооборот России и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года
Фото: unsplash.com by chuttersnap chuttersnap, PDM

За месяц двусторонняя торговля увеличилась на 23%, достигнув 6,03 миллиарда евро. Это максимальное значение с января, когда показатель составил 6,09 миллиарда.

Рост товарооборота обусловлен увеличением как российского экспорта (на 21%, до 3 миллиардов евро), так и поставок из ЕС (на 24,5%, до 3,03 миллиарда).

Среди крупнейших торговых партнеров наибольший рост показали Финляндия, Хорватия, Румыния, Швеция, Чехия, Ирландия и Испания.

Германия осталась главным торговым партнером России, товарооборот с ней вырос на 25%.

В то же время четыре страны — Кипр, Дания, Бельгия и Словакия — сократили товарооборот с Россией.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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