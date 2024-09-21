Товарооборот России и ЕС вырос впервые с прошлой осени

Товарооборот России и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле 2024 года товарооборот между Россией и ЕС впервые с ноября прошлого года показал рост, превысив 6 миллиардов евро, сообщает "Рамблер".

Фото: unsplash.com by chuttersnap chuttersnap, PDM

За месяц двусторонняя торговля увеличилась на 23%, достигнув 6,03 миллиарда евро. Это максимальное значение с января, когда показатель составил 6,09 миллиарда.

Рост товарооборота обусловлен увеличением как российского экспорта (на 21%, до 3 миллиардов евро), так и поставок из ЕС (на 24,5%, до 3,03 миллиарда).

Среди крупнейших торговых партнеров наибольший рост показали Финляндия, Хорватия, Румыния, Швеция, Чехия, Ирландия и Испания.

Германия осталась главным торговым партнером России, товарооборот с ней вырос на 25%.

В то же время четыре страны — Кипр, Дания, Бельгия и Словакия — сократили товарооборот с Россией.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.



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