РБК: граждане РФ желают увеличение пенсии для достойной жизни на 10 тысяч рублей

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По данным опроса, проведённого аналитиками "СберНПФ", ожидания россиян от желаемой пенсии для достойной жизни выросли на десять тысяч рублей и достигли уровня в 59,2 тысячи. В сравнении с прошлым годом граждане считают оптимальным размером пенсии сумму в 49,6 тысячи. В исследовании участвовали около 15 тысяч совершеннолетних жителей российских городов с населением от 500 тысяч человек.

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Согласно опросу, жители Москвы и Санкт-Петербурга оказались самыми требовательными к размеру пенсии, выражая желание получать 104 тысячи и 83 тысячи рублей соответственно. За последние три года финансовые запросы жителей этих двух городов увеличились на 39 тысяч и 28,5 тысячи рублей. Третье место заняли казанцы, которые хотели бы получать 72,2 тысячи рублей на пенсии.

На четвёртом месте оказались жители Воронежа, выражающие желание получать 68,8 тысячи рублей, а на пятом — самарцы, которые хотят иметь выплаты по старости в сумме 66,7 тысячи рублей.

Также в топ-10 городов по данному показателю вошли Волгоград (66 тысяч), Краснодар (65,3 тысячи), Ростов-на-Дону (63,9 тысячи), Нижний Новгород (63,3 тысячи) и Екатеринбург (62,6 тысячи).

Эти данные в основном соответствуют результатам предыдущего опроса населения, проведённого аналитиками сервиса "Работа.ру" и СберНПФ и завершённого в середине августа 2023 года. Исследование показало, что в среднем россияне надеются получать пенсии в диапазоне от 46 до 104 тысяч рублей. Жители Краснодарского края оказались самыми требовательными в финансовом плане, в то время как жители Челябинской области выразили более скромные запросы.

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