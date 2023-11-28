Российских пенсионеров от 57 лет и старше ждёт неожиданный сюрприз в банках

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

По мнению эксперта по пенсионным вопросам Анастасии Киреевой, банки начали предлагать пожилым людям новый бонус — увеличение процентных ставок на пенсионные депозиты.

Фото: commons.wikimedia. org by Catherine Scott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Для того чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо перевести процесс получения пенсии в конкретный банк. Таким образом, пенсионеры будут иметь возможность получать дополнительные средства ежемесячно, в зависимости от суммы, размещенной на их счетах.

Процентные ставки для пенсионеров различаются в зависимости от выбранного банка. Например, ВТБ предлагает ставку до 14 процентов годовых, в то время как МКБ предлагает до 13,5 процента годовых. Открыть такой депозит можно после достижения пенсионного возраста, который в настоящее время составляет 57 лет.