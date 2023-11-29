Эксперт Мамчур рассказал, насколько опасны реагенты, которыми посыпают дороги

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

В эфире "Радио 1" руководитель регионального центра НП "ЖКХ Контроль" Московской области, Валерий Мамчур, раскрыл состав зимних реагентов и их воздействие на человека и окружающую среду.

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Он подчеркнул, что сухая смесь технической соли и песка является наиболее распространенной, применяемой для тротуаров, в то время как на дорогах используется жидкая соляная смесь, иногда с добавлением гравия для повышения противоскользящих свойств.

Мамчур также поделился информацией о том, как коммунальные службы готовятся к изменениям погоды, предотвращая замерзание дорог.

Вместе с тем, он подчеркнул потенциальный вред реагентов для здоровья людей, домашних питомцев и окружающей среды, призывая к предосторожности и правильному уходу за лапами животных и обувью. Также обсуждено влияние смешивания реагентов с другими веществами на природу.

Насколько безопасен реагент, которым посыпают дороги?