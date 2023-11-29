ВЦИОМ: более 50% россиян хотели бы чаще заниматься сексом

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Свое очередное социологическое исследование ВЦИОМ посвятил не политике и экономики, а сексу. Выяснилось отношение россиян к интимным отношениям.

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Около 77% опрошенных жителей России отметили важность наличия секса в их жизни, а об обратном заявили 18% респондентов.

Это выяснили эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые в ноябре проявили соответствующий телефонный опрос жителей России.

Как следует из результатов опроса, секс является источником удовольствия для 66% респондентов. А для 61% россиян секс выступает в качестве выражения любви своей второй половинке.

"Почти половина опрошенных (48%) назвала секс в первую очередь физиологической потребностью, для 42% это возможность продолжения рода, еще 9% считают секс супружеским долгом", — сообщают социологи.

Примерно половина опрошенных признались, что им секса не хватает. Об этом сообщили 45% женщин и 57% мужчин.

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