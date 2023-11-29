МВД России может обязать соблюдать иностранных граждан особые правила лояльности при въезде на территорию РФ. Соответствующий законопроект, предлагающий ввести "соглашение о лояльности" был подготовлен 29 ноября, сообщает ТАСС.
"Согласие о лояльности — это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны", — говорится в документе.
В запреты может быть внесено отрицание значимых на конституционном уровне нравственных и иных ценностей, среди которых могут быть: представление о семье, как о союзе мужчины и женщины, пропаганда нетрадиционных отношений, искажение исторической правды о значимых исторических событий для России, а также ряд иных категорий.
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