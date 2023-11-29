МВД собирается обязать иностранцев подписывать соглашение о лояльности

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

МВД России может обязать соблюдать иностранных граждан особые правила лояльности при въезде на территорию РФ. Соответствующий законопроект, предлагающий ввести "соглашение о лояльности" был подготовлен 29 ноября, сообщает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

"Согласие о лояльности — это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны", — говорится в документе.

В запреты может быть внесено отрицание значимых на конституционном уровне нравственных и иных ценностей, среди которых могут быть: представление о семье, как о союзе мужчины и женщины, пропаганда нетрадиционных отношений, искажение исторической правды о значимых исторических событий для России, а также ряд иных категорий.

Ранее в МВД заявили о депортации 15 тысяч нелегалов в рамках операции "Нелегал-2023".