В МВД заявили о депортации 15 тысяч нелегалов в рамках операции "Нелегал-2023"

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

В рамках операции "Нелегал-2023" из России было выслано примерно 15 тысяч нелегальных мигрантов, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

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Ирина Волк подчеркнула, что было вынесено приблизительно 15 тысяч решений об административной высылке или депортации иностранных граждан из России.

Министерство внутренних дел уточнило, что во время проведения операции было начато около 3,6 тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, торговлей наркотиками, незаконным оборотом оружия и нелегальным пересечением государственной границы. Кроме того, полиция выявила 447 граждан, находившихся в розыске как на территории России, так и за рубежом.

Операция "Нелегал-2023" была проведена в два этапа: с 19 по 25 июня и с 2 по 8 октября текущего года. За это время правоохранительные органы успели зафиксировать приблизительно 96 тысяч нарушений миграционного законодательства.

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