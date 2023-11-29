Система противовоздушной обороны городского округа Подольск, расположенного в Московской области, успешно отражает атаку беспилотного летательного аппарата, направленного на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков не обнаружено разрушений или пострадавших.
Специалисты экстренных служб находятся на месте происшествия и проводят необходимые меры. Ранее Минобороны РФ также сообщило об успешном сбивании украинского беспилотника в Подольском городском округе Подмосковья.
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