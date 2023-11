Система противовоздушной обороны городского округа Подольск, расположенного в Московской области, успешно отражает атаку беспилотного летательного аппарата, направленного на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0