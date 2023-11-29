Мэр Москвы Собянин сообщил, что силы ПВО сбили в городском округе Подольск беспилотник

Система противовоздушной обороны городского округа Подольск, расположенного в Московской области, успешно отражает атаку беспилотного летательного аппарата, направленного на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, на месте падения обломков не обнаружено разрушений или пострадавших.

Специалисты экстренных служб находятся на месте происшествия и проводят необходимые меры. Ранее Минобороны РФ также сообщило об успешном сбивании украинского беспилотника в Подольском городском округе Подмосковья.

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