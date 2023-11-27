Украинский дрон ликвидирован в Рязанской области 27 ноября.
О попытке ВСУ совершить террористическую атаку в российском регионе сообщило Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, беспилотник самолётного типа был сбит в 21.30 в понедельник.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", — заявили в Минобороны.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.