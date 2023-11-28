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За одиночеством скрывается страх остаться без поддержки

2:05
Общество

Психотравматолог, кандидат психологических наук Ирина Обухова в интервью Pravda.Ru рассказала, как отсутствие пары или душевное одиночество влияет на самочувствие.

За одиночеством скрывается страх остаться без поддержки
Фото: openverse.org by Public Places is licensed under CC BY 2.0.

Отсутствие прочных социальных связей само по себе не является первопричиной болезней, говорит доктор. Всё дело в чувстве страха, который возникает рано или поздно у одинокого человека. Негативное эмоциональное состояние как раз и может отразиться на физическом здоровье.

"Чувство страха бьет соматически по организму в то место, которое слабое. Вот это ключевая вещь. А что будет, если никого нет рядом? Вдруг что-то со мной случится? Не к кому обратиться. Возникающее чувство периодического страха выбивает в организме слабую зону, и люди болеют.

Я бы не сказала так огульно, что если человек одинок, то непременно заболеет и умрет, но, понятное дело, очень важен контакт, он дает возможность человеку себя видеть со стороны, что-то корректировать, расслаблять внутренне. Любая коммуникация, так или иначе, делает человека живым, у вас есть какие-то обязанности по отношению, например, к партнеру, есть жизнь, не замкнутая от всех", — поясняет специалист.

Среди причин, которые приводят к одиночеству, эксперт выделяет несколько основных.

"Невозможность выстроить отношения в принципе, страх отношений, прошлый негативный опыт, нежелание подстраиваться под кого-то, нежелание идти на компромиссы. Удобно. Это ключевая вещь. Отношения — это большая работа, это не вздохи на скамейке, как в стихах, это про работу, никто не хочет напрягаться. А раз никто не хочет напрягаться, соответственно, получают одиночество, за которое расплачиваются. Но это, опять-таки, всегда собственный выбор", — отмечает Обухова.

Общение и коммуникацию психотравматолог называет лучшими средствами от одиночества.

 

Для тех, кто чувствует себя одиноким
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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