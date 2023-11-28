В Соцфонде объявили о доплатах россиянам с длительным стажем

1:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Дополнительное поощрение к пенсии предоставляется российским гражданам, обладающим обширным опытом работы в сельском хозяйстве. На данный момент, в 2023 году, это дополнение составляет 1891 рубль, что представляет собой 25% от размера фиксированной выплаты.

Фото: Телеграм-канал Ивана Охлобыстина

Согласно уточнениям, получающим страховую пенсию по старости или инвалидности, данное дополнительное поощрение предоставляется при условии, что они не трудоустроены, проживают в сельской местности и имеют не менее 30 лет трудового стажа в сельском хозяйстве, сообщается со стороны Социального фонда.

При расчёте стажа в сельском хозяйстве учитывается труд в сельскохозяйственных организациях на территории России в областях растениеводства, животноводства и рыбоводства, охватывающих более 500 различных профессий.

На данный момент более 12 тысяч человек получают данное поощрение. Назначение этого дополнительного поощрения происходит при оформлении страховой пенсии и не требует дополнительных заявлений или предоставления документов. С 2022 года данное поощрение сохраняется даже в случае переезда пенсионера из сельской местности в город после выхода на пенсию.

Согласно данным Социального фонда, если пенсионер, получающий дополнительное поощрение за сельскохозяйственный стаж, решит вернуться к работе, выплата поощрения будет приостановлена. Тем не менее, при увольнении он может подать заявление повторно, и тогда выплата дополнительного поощрения будет возобновлена.

Для получения консультаций по вопросам социального и пенсионного обеспечения, вы можете обратиться по телефону единого контакт-центра Социального фонда России: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).