Фетисов: до последнего верил, что НХЛ выстоит против политического давления

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Именитый советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, а ныне депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал решение НХЛ организовать престижный международный турнир без участия российских хоккеистов.

Фото: Wikipedia by Chase N. from Marysville, WA, USA. is licensed under CC BY-SA 2.0

Ранее руководство НХЛ сообщила о желании провести в 2025 году розыгрыш Кубка мира с участием ведущих национальных команд. В список вошли Канада, США, Швеция и Финляндия.

Российскую сборную решили на соревнования не приглашать, что и прокомментировал Вячеслав Фетисов агентству ТАСС.

"Я до последнего верил, что НХЛ сумеет выстоять против этого политического давления. Очень расстроился по большому счету, но ничего с этим не поделаешь", — отметил бывший капитан сборной Советского Союза.

Фетисов также подчеркнул, что такое невозможно было представить "еще какое-то время назад", хотя и тогда в мире происходило немало военных конфликтов, в том числе и с участием нашей страны.

Фетисов. Полвека славы