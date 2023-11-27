Именитый советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, а ныне депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал решение НХЛ организовать престижный международный турнир без участия российских хоккеистов.
Ранее руководство НХЛ сообщила о желании провести в 2025 году розыгрыш Кубка мира с участием ведущих национальных команд. В список вошли Канада, США, Швеция и Финляндия.
Российскую сборную решили на соревнования не приглашать, что и прокомментировал Вячеслав Фетисов агентству ТАСС.
"Я до последнего верил, что НХЛ сумеет выстоять против этого политического давления. Очень расстроился по большому счету, но ничего с этим не поделаешь", — отметил бывший капитан сборной Советского Союза.
Фетисов также подчеркнул, что такое невозможно было представить "еще какое-то время назад", хотя и тогда в мире происходило немало военных конфликтов, в том числе и с участием нашей страны.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.