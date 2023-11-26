Shot: к середине 2024 года ожидается дальнейший рост цен на сыры на 15%

1:45 Your browser does not support the audio element. Общество

С начала 2024 года россиян ожидает новое увеличение цен на сыры, включая твердые сорта, такие как "Российский" и "Гауда", которые, по данным Telegram-канала Shot, подорожают примерно на 10%. По мнению сыровара Олега Сироты, основной причиной этого роста является увеличение стоимости логистики и компонентов для производства сыров, в том числе как российских, так и импортных ингредиентов, поставки которых сократились из-за санкций и логистических проблем.

Фото: mos.ru

Эксперт отмечает, что если в 2022 году килограмм твердых сыров стоил от 650 до 700 рублей, то к концу 2023 года цена уже поднялась до 800 рублей. К середине следующего года стоимость может достигнуть 850-900 рублей за килограмм.

Отмечается также, что элитные импортные сорта, такие как пармезан и камамбер, подорожают еще сильнее, и их стоимость уже приближается к отметке в 2 тыс. рублей за килограмм. По оптимистичным прогнозам, к лету 2024 года цены на сыры могут вырасти на 15%.

Олег Сирота предсказывает, что популярная сырная тарелка из 10 сортов сыра, которая сейчас стоит около 500 рублей, к Новому году может подорожать до 600 рублей. По его мнению, в текущих условиях 10-15% роста цен является оптимистичным сценарием, однако нельзя исключать возможность еще более значительного увеличения цен на сыры в России в 2024 году.

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