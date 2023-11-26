Мобилизованный в Самаре Илья Круговой заметил задержки в выплатах в этом месяце, предположительно связанные с корректировкой размеров в сторону увеличения. Еще один военнослужащий подтвердил факт задержек в выплатах в ноябре. Ранее он регулярно получал свою заработную плату и денежное пособие до 10-го числа месяца, однако в ноябре выплаты произошли лишь 16-го числа.
Кроме того, социальное пособие, обычно предоставляемое всем мобилизованным солдатам, было исключено из его обеспечения. В конечном итоге ему было выплачено 119 тысяч рублей, но позже ему компенсировали социальное пособие в размере 176 тысяч рублей, сообщает "Общественная служба новостей".
Илья Круговой также поделился некоторыми особенностями повседневной жизни военнослужащих в зоне Северо-Восточного Оперативного командования. В армии, как отмечено им, предусмотрена возможность получения дополнительных выплат за неиспользованные выходные и материальной помощи в двойном размере. Таким образом, общая сумма выплат для бойца превысила 296 тысяч рублей.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.