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Мобилизованный из Самары подробно рассказал о зарплате в зоне СВО

Общество

Мобилизованный в Самаре Илья Круговой заметил задержки в выплатах в этом месяце, предположительно связанные с корректировкой размеров в сторону увеличения. Еще один военнослужащий подтвердил факт задержек в выплатах в ноябре. Ранее он регулярно получал свою заработную плату и денежное пособие до 10-го числа месяца, однако в ноябре выплаты произошли лишь 16-го числа.

Мобилизованный из Самары подробно рассказал о зарплате в зоне СВО
Фото: УФСБ В Самарской области

Кроме того, социальное пособие, обычно предоставляемое всем мобилизованным солдатам, было исключено из его обеспечения. В конечном итоге ему было выплачено 119 тысяч рублей, но позже ему компенсировали социальное пособие в размере 176 тысяч рублей, сообщает "Общественная служба новостей".

Илья Круговой также поделился некоторыми особенностями повседневной жизни военнослужащих в зоне Северо-Восточного Оперативного командования. В армии, как отмечено им, предусмотрена возможность получения дополнительных выплат за неиспользованные выходные и материальной помощи в двойном размере. Таким образом, общая сумма выплат для бойца превысила 296 тысяч рублей.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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