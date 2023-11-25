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Учёные РАН назвали отличия ценностей москвичей от мигрантов из Центральной Азии

Общество

Исследование, проведенное Институтом РАН, выявило существенные различия в ценностных ориентациях мигрантов из Центральной Азии и жителей Московской агломерации.

Учёные РАН назвали отличия ценностей москвичей от мигрантов из Центральной Азии
Фото: "migrant workers" by Rex Pe is licensed under CC BY 2.0.

Главный ориентир

Главной ценностью для приезжих оказалась крепкая семья и благополучие детей, чего придерживаются почти 57% респондентов. В то время как для москвичей приоритетом является карьерный рост (42% ответивших).

Семейные ценности

В области семейных отношений выявлены различия в приоритетах. Мигранты выделяют взаимную любовь и уважение, при этом сохранение верности партнеру для них оказывается менее важным, чем для москвичей. Также отмечено, что жители столицы более склонны придавать значение карьере, в то время как для мигрантов важным фактором является свобода в высказываниях и действиях, сообщает РБК.

Отношение к религии

Исследование также выявило различия в отношении к религии и общественному восприятию. Мигранты более высоко ценят уважение со стороны окружающих, а также выражают больший интерес к религиозным традициям по сравнению с жителями Москвы.

Удовлетворенность работой

Оценка удовлетворенности текущей работой также выявила различия между группами. Москвичи менее удовлетворены оплатой труда по сравнению с мигрантами, при этом представители Центральной Азии чаще высказывают недовольство несоответствием работы их знаниям и способностям.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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