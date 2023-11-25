Бывший тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов подозреваемый в государственной измене из-за вступления в ряды ВСУ, был назван предателем своего народа российским бойцом смешанного стиля Александром Шлеменко. Шлеменко утверждает, что по отношению к Ахмедову не может быть другого взгляда.
"Предатель — как еще можно оценивать его поступок? Этот человек предал свою родину, свой народ и всех, с кем он вырос. Он не вырос на территории Украины. Мы можем рассматривать его только как предателя. Другого варианта просто нет", — заявил Шлеменко.
Ранее Ахмедова обвинили в государственной измене. Его подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ, возбуждено уголовное дело. Он также объявлен в розыск, и его карточка находится в базе МВД России, сообщает news.ru.
Ахмедов утверждает, что воспитал 16 чемпионов мира в России, и в последние шесть лет он проживает на Украине. В ноябре 2022 года он рассказал, что вступил в добровольческий батальон ВСУ из-за несогласия с российской политикой.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.