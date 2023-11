Your browser does not support the audio element.

Бывший тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов подозреваемый в государственной измене из-за вступления в ряды ВСУ, был назван предателем своего народа российским бойцом смешанного стиля Александром Шлеменко. Шлеменко утверждает, что по отношению к Ахмедову не может быть другого взгляда.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0