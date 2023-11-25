Российский боец Шлеменко резко осудил вступившего в ряды ВСУ тренера по кикбоксингу

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Бывший тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов подозреваемый в государственной измене из-за вступления в ряды ВСУ, был назван предателем своего народа российским бойцом смешанного стиля Александром Шлеменко. Шлеменко утверждает, что по отношению к Ахмедову не может быть другого взгляда.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

"Предатель — как еще можно оценивать его поступок? Этот человек предал свою родину, свой народ и всех, с кем он вырос. Он не вырос на территории Украины. Мы можем рассматривать его только как предателя. Другого варианта просто нет", — заявил Шлеменко.

Ранее Ахмедова обвинили в государственной измене. Его подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ, возбуждено уголовное дело. Он также объявлен в розыск, и его карточка находится в базе МВД России, сообщает news.ru.

Ахмедов утверждает, что воспитал 16 чемпионов мира в России, и в последние шесть лет он проживает на Украине. В ноябре 2022 года он рассказал, что вступил в добровольческий батальон ВСУ из-за несогласия с российской политикой.

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