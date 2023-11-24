Глава посольства Финляндии в Москве Антти Хелантеря рассказал МИД России о причинах закрытия погранпунктов на границе. Информацию об этом приводит МИД Финляндии.
Посол отметил, что Финляндия закрыла границы в целях заботы о безопасности своих границ, страна готова продолжать сотрудничество с пограничной службой РФ, согласно имеющимися соглашениями.
В то же время комиссар по вопросам равенства в Финляндии Кристина Стенман заявила, что решение Хельсинки закрыть КПП на границе с Россией может оказаться нарушением права просить убежище, которое предусмотрено Евросоюзом.
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