Финляндия сообщила МИД РФ о причине закрытия границ

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава посольства Финляндии в Москве Антти Хелантеря рассказал МИД России о причинах закрытия погранпунктов на границе. Информацию об этом приводит МИД Финляндии.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Посол отметил, что Финляндия закрыла границы в целях заботы о безопасности своих границ, страна готова продолжать сотрудничество с пограничной службой РФ, согласно имеющимися соглашениями.

В то же время комиссар по вопросам равенства в Финляндии Кристина Стенман заявила, что решение Хельсинки закрыть КПП на границе с Россией может оказаться нарушением права просить убежище, которое предусмотрено Евросоюзом.

Ранее мы сообщали о том, что премьер Норвегии оценил ситуацию на границе с Россией.