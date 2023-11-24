Помощник президента Владимир Мединский признал, что глава про СВО в учебнике истории получилась скучной, поэтому её переписали.
Школьный учитель истории спросил Мединского, как новый учебник истории для старших классов сможет поменять взгляды детей иноагентов и релокантов.
Мединский отметил, что многое зависит от учителя. Он рассказал, что главу про СВО, которая "вызывает изжогу у релокантов", пришлось переписать.
"Это было бесконечное цитирование Путина и ссылки, при чём, цитирование крайне неудачное — официоз, ощущение, что набор сообщений ТАСС. Поэтому попытались добавить личную историю, историю героев, — цитирует слова помощника президента Telegram-канал "Кровавая барыня".
Мединский считает, что ошибочность или правильность решений станет понятна через годы.
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