Инфляционные процессы, происходящие в России на протяжении всего 2023 года привели к тому, что в сегменте продажи одежды и обуви цены изменились на 21% в сторону подорожания.
Такие данные в пятницу, 24 ноября, приводит издание "Известия" со ссылкой на экспертную группу всероссийского сервиса "МойСклад".
Сообщается, что средняя цена на одежду в России в октябре 2023 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом обувь за то же время подорожала на четверть, что привело к спаду продаж в этом сегменте ритейла на 5%.
Эксперты отмечают, что лидерами продаж одежды и обуви за 2023 год стали российские бренды, которые находятся в зависимости от поставок импортных ткани и фурнитуры. И именно из-за этого стоимость готовой продукции так резко пошла вверх.
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