В России одежда и обувь за 2023 год подорожали более чем на 20%

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Инфляционные процессы, происходящие в России на протяжении всего 2023 года привели к тому, что в сегменте продажи одежды и обуви цены изменились на 21% в сторону подорожания.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Такие данные в пятницу, 24 ноября, приводит издание "Известия" со ссылкой на экспертную группу всероссийского сервиса "МойСклад".

Сообщается, что средняя цена на одежду в России в октябре 2023 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом обувь за то же время подорожала на четверть, что привело к спаду продаж в этом сегменте ритейла на 5%.

Эксперты отмечают, что лидерами продаж одежды и обуви за 2023 год стали российские бренды, которые находятся в зависимости от поставок импортных ткани и фурнитуры. И именно из-за этого стоимость готовой продукции так резко пошла вверх.