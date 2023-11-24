Стало известно когда стартует ЕГЭ-2024 и какие новшества предусмотрены в его проведении

2:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Предварительное расписание единого госэкзамена содержится в совместном проекте Минпросвещения и Рособрадзора. Сейчас документ на общественном обсуждении. Но, кардинальных изменений в него, как полагают эксперты, внесено не будет.

Фото: образование42.рф

Одним из главных новшеств ЕГЭ-2024 педагоги считают возможность изменить ранее выбранный уровень итогового тестирования по математике: с профильного на базовый и наоборот.

"Это очень хорошо. Потому что ребята сталкивались с тем, что человек готовился в технический вуз, но понял, что возможности у него не те, профиль "математика" достаточно серьезный, выбрал другой вуз, а уже ничего нельзя сделать. Прошлые годы были лишены этого выбора. Я считаю, что это неправильно, и очень много было проблем. Потому что не справлялись с заданиями по профилю "математика". Хотя с самого начала могли бы заниматься теми предметами, которые им необходимы для поступления более углубленным — тем же обществознанием, географией и так далее. Я считаю, что это очень положительное решение. Дети вправе выбирать до определенного времени профиль сдачи экзамена по математике", — высказывает своё мнение в интервью Pravda.Ru Заслуженный учитель России Ирина Бабурина.

Педагог посоветовала, на что нужно обратить старшеклассникам особое внимание при подготовке к ЕГЭ.

"Надо четко представлять, куда ты собираешься поступать. Знаю, что совет ректоров уже, по-моему, решил этот вопрос. Каждый вуз четко определяет те предметы, которые надо будет сдавать для поступления, и абитуриенты могут более глубоко заниматься этими предметами. Хотя, конечно, вопрос в том, чтобы все остальные предметы не запустить", — говорит эксперт.

В 2024 году в нескольких регионах в пунктах проведения госэкзамена будет апробировано новое российское программное обеспечение, рассказали специалисты Рособрнадзора.

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