Садальский о передаче Украине скифского золота из музеев Крыма: коллекцию больше никто никогда не увидит

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Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что Нидерланды передадут Украине коллекцию скифского золота из музеев Крыма.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" возмутило то, что Нидерланды нарушили договорённость с крымскими музеями.

"Это несправедливо!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Золото скифов временно находилось в Амстердаме. Договорённости заключались с Украиной, однако Крым за это время стал частью России.

"Но музеи-то остались. И остались ни с чем, так не должно быть. Эх. сдаётся что-то мне, что эту коллекцию больше никто и никогда не увидит", — выразил своё мнение Садальский.