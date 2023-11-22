Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что Нидерланды передадут Украине коллекцию скифского золота из музеев Крыма.
Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" возмутило то, что Нидерланды нарушили договорённость с крымскими музеями.
"Это несправедливо!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Золото скифов временно находилось в Амстердаме. Договорённости заключались с Украиной, однако Крым за это время стал частью России.
"Но музеи-то остались. И остались ни с чем, так не должно быть. Эх. сдаётся что-то мне, что эту коллекцию больше никто и никогда не увидит", — выразил своё мнение Садальский.
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