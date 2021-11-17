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В Крыму заявили, что обжалуют решение суда по "скифскому золоту"

Мир

Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что принято решение обжаловать передачу золота скифов Украине. Она сообщила, что до февраля жалоба будет направлена в Верховный суд.

В Крыму заявили, что обжалуют решение суда по "скифскому золоту"

До момента подачи есть время для подготовки соответствующих документов, рассказала она. Однако руководитель заметила, что сотрудникам музея до сих пор не передали на руки решение Апелляционного суда Амстердама.

"Состоялось совещание в Москве по этому поводу. Безусловно, будем подавать в высший суд. То, что принято решение подавать в высший суд — это уже абсолютно точно", — передаёт РИА Новости слова Умрихиной.

Ранее в Амстердаме суд постановил, что коллекция золота скифов передаётся Украине. Отмечается, что она состоит из более чем двух тысяч предметов стоимостью в 2 млн долларов, взятых из четырёх крымских музеев.

Pravda.Ru писала, что украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил апелляционный суд Амстердама за решение о признании скифского золота собственностью Украины. Разбирательство по коллекции ведётся с 2014 года.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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