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Зеленский пообещал вернуть Крым после решения о золоте скифов

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил апелляционный суд Амстердама за решение о признании коллекции скифского золота собственностью Украины.

Зеленский пообещал вернуть Крым после решения о золоте скифов

"Благодарен суду за справедливое решение и за результат. Мы всегда возвращаем себе то, что нам принадлежит", — пишет президент у себя в Twitter.

При этом Зеленский в свете такого решения пообещал "вернуть Крым".

Ранее апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота, разбирательство по которой ведется с 2014 года, является собственностью Украины.

"Скифское золото" представляет собой коллекцию артефактов из более чем двух тысяч предметов стоимостью в 2 млн долларов, взятых из 4-х крымских музеев.

В 2014 году они использовались для оформления выставки в Музее Алларда Пирсона. В это время произошло воссоединение Крыма с Россией, и в музее опасались, что выбор одной из сторон для возвращения коллекции — России или Украины, приведет к серьезным претензиям к музею. Руководство не захотело идти на такой риск и решила передать дело в суд.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Олег Артюков
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