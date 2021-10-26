В Госдуме назвали решение суда по скифскому золоту политическим заказом

Решение суда по скифскому золоту было политическим заказом. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя Pravda.Ru передачу экспонатов крымского музея Украине.

По его словам, любой международный юрист знает, что ценные предметы должны были вернуться в Крым, так как именно оттуда их отправили на выставку в Нидерланды.

"Украина никакого отношения к этому не имеет. Скифское золото находилось в этом музее ещё до незаконной передачи Крыма Украине в 1964 году. Согласно историческим и международным канонам, оно должно остаться на этой земле, в этом музее. Западные суды сегодня ангажированы к принятию законных и правильных решений, по всей Европе идёт мощная антироссийская пропаганда. Естественно, суды заражены этим", — подчеркнул Водолацкий.

Собеседник Pravda.Ru убеждён, что после такого решения граждане всех государств мира будут с осторожностью относиться к деятельности международных судов на Западе.

"Люди задумаются, стоит ли вообще подавать туда обращения и иски, если решения принимаются в угоду каким-то политическим амбициям, по политическим заказам. Это решение заказное", — заключил парламентарий.

Ранее апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота из крымского музея, которая в 2014 году использовалась для оформления выставочного павильона в Нидерландах, принадлежит Украине, сообщается на портале nos.nl.

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