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В Госдуме назвали решение суда по скифскому золоту политическим заказом

Политика

Решение суда по скифскому золоту было политическим заказом. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя Pravda.Ru передачу экспонатов крымского музея Украине.

В Госдуме назвали решение суда по скифскому золоту политическим заказом

По его словам, любой международный юрист знает, что ценные предметы должны были вернуться в Крым, так как именно оттуда их отправили на выставку в Нидерланды.

"Украина никакого отношения к этому не имеет. Скифское золото находилось в этом музее ещё до незаконной передачи Крыма Украине в 1964 году. Согласно историческим и международным канонам, оно должно остаться на этой земле, в этом музее. Западные суды сегодня ангажированы к принятию законных и правильных решений, по всей Европе идёт мощная антироссийская пропаганда. Естественно, суды заражены этим", — подчеркнул Водолацкий.

Собеседник Pravda.Ru убеждён, что после такого решения граждане всех государств мира будут с осторожностью относиться к деятельности международных судов на Западе.

"Люди задумаются, стоит ли вообще подавать туда обращения и иски, если решения принимаются в угоду каким-то политическим амбициям, по политическим заказам. Это решение заказное", — заключил парламентарий.

Ранее апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота из крымского музея, которая в 2014 году использовалась для оформления выставочного павильона в Нидерландах, принадлежит Украине, сообщается на портале nos.nl.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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