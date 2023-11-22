Телеведущий Иван Ургант: Telegram просили удалить фейковый канал, который выложил пост с горящим БТР

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Телеведущий Иван Ургант заявил, что антироссийские публикации, которые ранее были приписаны ему, были размещены с фейкового аккаунта. В своём личном Telegram-канале он сообщил об этом.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

"С упорством, достойным лучшего применения, снова сообщаю: у шоу "Вечерний Ургант" никогда не было Telegram-канала. Это канал-фейк, с которым сотрудники программы начали бороться задолго до известных событий", — объяснил Ургант.

По словам телеведущего, после публикации поста с горящим БТР сотрудники программы обратились в службу поддержки Telegram с запросом о закрытии канала, так как он распространял ложные данные от имени программы. Пост из канала был удален, но сам канал по-прежнему существует, отметил Ургант.

Он подчеркнул, что уже пора прекратить "распространять сплетни, безосновательно обвинять, дезинформировать, преследовать и, самое главное, лгать".

Ранее Урганта обвинили в размещении поста в Telegram-канале "Вечерний Ургант", в котором призывалось поддерживать ВСУ.

"Кем и зачем он создан — ума не приложу. Но если завтра там, например, сообщат, что я пью по ночам кровь младенцев, давайте я уже заранее это опровергну", — пошутил телеведущий.