В Кисловодске проверяют сообщение о минировании всех школ

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Вечером во вторник поступило сообщение о минировании всех школ города Кисловодска. Глава курорта, Евгений Моисеев, подтвердил эту информацию, отметив, что специалисты всех служб экстренного реагирования выехали на место для проведения проверки. Моисеев добавил, что проверка будет проводиться ночью, чтобы утром дети могли спокойно начать учебный день.

Фото: мвд.рф

Ранее, 21 ноября, поступили сообщения о минировании Краевой психиатрической больницы и Кисловодского городского суда.

Из-за сообщения о минировании отменены занятия во всех школах Архангельска