В Кисловодске проверяют сообщение о минировании всех школ

Вечером во вторник поступило сообщение о минировании всех школ города Кисловодска. Глава курорта, Евгений Моисеев, подтвердил эту информацию, отметив, что специалисты всех служб экстренного реагирования выехали на место для проведения проверки. Моисеев добавил, что проверка будет проводиться ночью, чтобы утром дети могли спокойно начать учебный день.
Ранее, 21 ноября, поступили сообщения о минировании Краевой психиатрической больницы и Кисловодского городского суда.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.