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В Кисловодске проверяют сообщение о минировании всех школ

0:34
Общество

Вечером во вторник поступило сообщение о минировании всех школ города Кисловодска. Глава курорта, Евгений Моисеев, подтвердил эту информацию, отметив, что специалисты всех служб экстренного реагирования выехали на место для проведения проверки. Моисеев добавил, что проверка будет проводиться ночью, чтобы утром дети могли спокойно начать учебный день.

В Кисловодске проверяют сообщение о минировании всех школ
Фото: мвд.рф

Ранее, 21 ноября, поступили сообщения о минировании Краевой психиатрической больницы и Кисловодского городского суда.

Из-за сообщения о минировании отменены занятия во всех школах Архангельска
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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