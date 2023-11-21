Президент Азербайджана Алиев: Франция хочет новой войны на Южном Кавказе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию в готовности начать новую войну на Южном Кавказе. Президент обратился с приветствием к участникам конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие", его зачитал Хикмет Гаджиев, помощник президента, передает ТАСС.

Фото: Оpenverse by Clay Gilliland is licensed under "On the road north of Stepanakert Nagorno Karabakh military equipment returning from the front." by Clay Gilliland is licensed under CC BY-SA 2.0.

Алиев выразил мнение, что Франция дестабилизирует "не только свои прошлые и нынешние колонии", но и ситуацию в регионе Южного Кавказа, поддерживая там сепаратистские настроения, поставляя вооружение Армении и "поощряя реваншизм".

Также Алиев заявил, что Париж использует свое место в Совбезе ООН для создания геополитических интриг, а западные организации — для оказания политического влияния на другие европейские страны.