Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию в готовности начать новую войну на Южном Кавказе. Президент обратился с приветствием к участникам конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие", его зачитал Хикмет Гаджиев, помощник президента, передает ТАСС.
Алиев выразил мнение, что Франция дестабилизирует "не только свои прошлые и нынешние колонии", но и ситуацию в регионе Южного Кавказа, поддерживая там сепаратистские настроения, поставляя вооружение Армении и "поощряя реваншизм".
Также Алиев заявил, что Париж использует свое место в Совбезе ООН для создания геополитических интриг, а западные организации — для оказания политического влияния на другие европейские страны.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.