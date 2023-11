Your browser does not support the audio element.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию в готовности начать новую войну на Южном Кавказе. Президент обратился с приветствием к участникам конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие", его зачитал Хикмет Гаджиев, помощник президента, передает ТАСС.

Фото: Оpenverse by Clay Gilliland is licensed under "On the road north of Stepanakert Nagorno Karabakh military equipment returning from the front." by Clay Gilliland is licensed under CC BY-SA 2.0.