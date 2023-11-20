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Первый женский таксопарк открылся в Санкт-Петербурге

1:00
Общество

В Санкт-Петербурге открылся первый в городе таксопарк, где все водители — это женщины.

Первый женский таксопарк открылся в Санкт-Петербурге
Фото: openverse by Hipsta.space is licensed under CC BY-SA 4.0.

Таксопарк, где за рулем машин сидят исключительно представительницы прекрасного пола располагается в в бизнес-центре на Свердловской набережной.

Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу компании-агрегатора "Яндекс.Такси"."

"Проект стал ответом на растущую популярность профессии водителя такси среди женщин и направлен на их поддержку и помощь в адаптации в сфере такси", — сообщили в таксомоторном сервисе.

По данным компании, в Петербурге, равно как и во многих других городах России, все большее число женщин решают работать таксистами. Так за 2023 год таких стало на 16% больше, чем годом ранее.

Женщин- таксисток традиционно считают более пунктуальными и аккуратными при доставки пассажиров к месту назначения.

Женщина-таксистка: мнение пассажиров
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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