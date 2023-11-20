В Санкт-Петербурге открылся первый в городе таксопарк, где все водители — это женщины.
Таксопарк, где за рулем машин сидят исключительно представительницы прекрасного пола располагается в в бизнес-центре на Свердловской набережной.
Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу компании-агрегатора "Яндекс.Такси"."
"Проект стал ответом на растущую популярность профессии водителя такси среди женщин и направлен на их поддержку и помощь в адаптации в сфере такси", — сообщили в таксомоторном сервисе.
По данным компании, в Петербурге, равно как и во многих других городах России, все большее число женщин решают работать таксистами. Так за 2023 год таких стало на 16% больше, чем годом ранее.
Женщин- таксисток традиционно считают более пунктуальными и аккуратными при доставки пассажиров к месту назначения.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.