Журналистку Анну Лойко объявили в розыск по делу об оправдании терроризма

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

МВД России объявило в розыск журналистку Анну Лойко по делу о публичном оправдании терроризма. Информация приводится в базе розыска ведомства.

Фото: facebook.com

"Лойко Анна Евгеньевна разыскивается по статье УК", — указывается в базе. По какой именно статье разыскивается журналистка, в базе не указано.

Отмечается, что Столичный СК в начале ноября возбудил в отношении Лойко уголовное дело (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По данным следствия, она публично распространила в открытом доступе в Telegram-канале статью об оправдании идеологии запрещенной в РФ террористической организации.

В частности, причиной для возбуждения уголовного дела стала статья Лойко о членах запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее журналистка работала в издании SOTA (до этого Sota. Vision, которое признано в РФ СМИ-иноагентом). По последней информации, Лойко находится в Грузии, суд собирается арестовать журналистку заочно.