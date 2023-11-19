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Либералы признали, что двойников Владимира Путина не существует

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Общество

Многие враги Российской Федерации после кардинально изменившейся риторики по поводу положения в зоне специальной военной операции вдруг начали наперегонки рассуждать о России и её президенте в довольно нейтральном тоне.

Либералы признали, что двойников Владимира Путина не существует
Фото: kremlin.ru

Об этом сообщает Telegram-канал "Пул № 3"

По словам портала, даже Леонид Гозман внезапно решил поучаствовать в дискуссии своей либеральной братии о "двойниках Владимир Путина".

"Никаких двойников Путина не бывает. Это глупости всё! Невозможно сделать человека, так загримировать, так подстроить, чтобы тот, кто его знает, не узнал его. Двойника можно использовать, если стоит на трибуне, можно поставить другого человека. Но когда он едет с визитом к Токаеву, например, то Токаев его узнает. Поэтому это никакие не двойники. И слушать всяких шарлатанов, которые это говорят, не стоит", — подытожил либерал.

Либералы признали, что двойников Владимира Путина не существует
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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