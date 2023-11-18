Глава Wildberries высказалась против навязывания выбора между семьей и карьерой

Основательница Wildberries и самая богатая женщина России, Татьяна Бакальчук, высказала свое мнение относительно призывов начинать семейную жизнь сразу после школы. На форуме "Поколение" бизнесвумен подчеркнула, что не советует своим дочерям выходить замуж до тех пор, пока они не станут независимыми.
"Своим трем дочерям я не буду рекомендовать выйти замуж до того, как они встанут на ноги", — отметила Бакальчук, выступая против давления на девушек в вопросе выбора между семьей и карьерой.
Она подчеркнула, что современная экономика предоставляет возможность сочетать удаленную работу или предпринимательство с заботой о детях.
Приводя собственный пример, Бакальчук рассказала, что ей отказали в найме на работу в 20 лет из-за возможного декретного отпуска, после чего она действительно забеременела и основала Wildberries.
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