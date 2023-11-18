Министерство культуры Российской Федерации отказалось предоставить разрешение на прокат фильма "Брат 3", что автоматически привело к запрету его трансляции в кинотеатрах, на телевидении, онлайн-сервисах и физических носителях. Эту информацию раскрыл руководитель кинокомпании HHG Владислав Пастернак.
Прокатное удостоверение для картины "Брат 3", созданной художником Переверзевым, не было выдано, что привело к отмене её премьерного показа, запланированного на 18 ноября. Деньги за билеты будут возвращены.
Причина отказа Минкульта в предоставлении прокатного удостоверения для "Брата 3" остается неясной. По словам Владислава Пастернака, это было вызвано "субъективными и не имеющими отношения к закону претензиями", сообщает "Чемпионат".
Фильм "Брат 3" столкнулся с критикой с момента своего анонса. Отмечено, что лента не имеет связи с культовой дилогией Алексея Балабанова и рассказывает о дочери генерала, влюбленной в уличного художника, а также о банде брата-близнеца этого генерала. Сюжет разворачивается в начале 2000-х в Тамбове, а одну из ключевых ролей исполнил рэпер Птаха.
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