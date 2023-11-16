В России назвали университеты, которые лучше всего отвечают на научную повестку в регионах

2:16 Your browser does not support the audio element. Общество

На пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня", эксперты подвели итоги исследования вклада российских университетов в формирование научно-популярной повестки в регионах. Основа количества упоминаний вузов в научно-популярных СМИ и их активность в социальных сетях за третий квартал 2023 года — именно на эти показатели ориентировались исследователи, пишет РИА Новости.

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На сайте медиагруппы говорится, что популяризация результатов научных исследований и разработок напрямую влияет на развитие регионов РФ. Целью исследования было разобраться в том, как вузы работают над данной задачей, а также то, как большие данные помогают формировать вектор научного развития.

Руководитель программы повышения узнаваемости российских университетов Международной медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин представил результаты исследования. Его слова приводит РИА Новости.

"С помощью детального изучения большой базы данных, которая у нас есть, мы решили понять, какие процессы происходят в региональных системах высшего образования. Они напрямую влияют на технологический прогресс, обеспечение технологического лидерства и на обороноспособность нашей страны в целом", — рассказал он.

Москва и Санкт-Петербург, собравшие от 51 до 150 вузов, составили первую группу. В этом квартале наибольшей популярностью в прессе и соцсетях пользовались МГУ имени М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики, МФТИ, университет МГИМО и другие.

Регионы с 9 до 50 университетами составили вторую группу. Свердловская, Новосибирская, Нижегородская и Челябинская области стали лидерами по числу упоминаний учебных заведений в научных изданиях и соцсетях.

Эксперты выделили также субъекты с 4 до 8 вузов (третья группа), где на первом месте оказались Пермский край, Томская область и Приморский край.

В остальные три группы вошли регионы с уменьшающимся числом вузов.

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