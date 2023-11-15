Патриоты Хакасии в поставках на СВО нашли "вражескую Библию" с обращением к солдатам

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

В посылках на фронт нашли подозрительную Библию, демотивирующую бойцов СВО.

Фото: Википедия

"Вести Хакассии" сообщили, что из поставок на фронт изъяли "вражескую Библию", которая "вселяет упаднические настроения".

Недовольство патриотов Хакасии вызвала Библия издательства Gideons International, которую рассылают по больницам и школам по всему миру.

Особенно проверяющих насторожило обращение к солдатам: "Если вы устали, если мучает вас страх, если подводят вас друзья". Дальше значатся рекомендованные места Священного Писания.

Богослов Андрей Кураев пояснил в своём Telegram-канале, что то, что приняли за вражескую агитацию, является традиционным и интернациональным указателем.

Ранее сообщалось, что спикер конгресса США Майк Джонсон заявил, что Библия учит быть на стороне Израиля.

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