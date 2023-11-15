В посылках на фронт нашли подозрительную Библию, демотивирующую бойцов СВО.
"Вести Хакассии" сообщили, что из поставок на фронт изъяли "вражескую Библию", которая "вселяет упаднические настроения".
Недовольство патриотов Хакасии вызвала Библия издательства Gideons International, которую рассылают по больницам и школам по всему миру.
Особенно проверяющих насторожило обращение к солдатам: "Если вы устали, если мучает вас страх, если подводят вас друзья". Дальше значатся рекомендованные места Священного Писания.
Богослов Андрей Кураев пояснил в своём Telegram-канале, что то, что приняли за вражескую агитацию, является традиционным и интернациональным указателем.
Ранее сообщалось, что спикер конгресса США Майк Джонсон заявил, что Библия учит быть на стороне Израиля.
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