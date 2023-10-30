Спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон уверен, что Священное Писание говорит встать на сторону израильтян.
Джонсон считает, что в Библии говорится о необходимости поддерживать Израиль.
"Как христиане, мы верим, что Библия очень ясно учит — мы должны быть на стороне Израиля", — заявил новый спикер конгресса США.
Ранее сообщалось, что Майк Джонсон поставил два условия в вопросе выделения средств Украине.
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