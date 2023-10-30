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Новый спикер конгресса США заявил, что Библия учит быть на стороне Израиля

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Мир

Спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон уверен, что Священное Писание говорит встать на сторону израильтян.

Новый спикер конгресса США заявил, что Библия учит быть на стороне Израиля
Фото: openverse by alisdare1 is licensed under CC BY-SA 2.0

Джонсон считает, что в Библии говорится о необходимости поддерживать Израиль.

"Как христиане, мы верим, что Библия очень ясно учит — мы должны быть на стороне Израиля", — заявил новый спикер конгресса США.

Ранее сообщалось, что Майк Джонсон поставил два условия в вопросе выделения средств Украине.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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