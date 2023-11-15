Бондарчук: в российской киноиндустрии не хватает актеров

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Известный российский режисер, актер и продюсер Федор Бондарчук заявил, что отечественная индустрия кино испытывает серьезный кадровый голод.

Фото: prt scr youtube.com/Кино в деталях

По словам Бондарчука, такая ситуация сложилась из-за беспрецедентного количества киносъемок, происходящих сейчас в России, сообщает ТАСС.

По словам Бондарчука, проблема стоит довольно остро, особенно сейчас, когда снимается очень много проектов.

"Расписаны все — и на годы вперед, так что кадровый голод, конечно же, чувствуется", — посетовал режиссер.

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Федор Бондарчук: «Мне жалко времени на политику»