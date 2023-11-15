Известный российский режисер, актер и продюсер Федор Бондарчук заявил, что отечественная индустрия кино испытывает серьезный кадровый голод.
По словам Бондарчука, такая ситуация сложилась из-за беспрецедентного количества киносъемок, происходящих сейчас в России, сообщает ТАСС.
По словам Бондарчука, проблема стоит довольно остро, особенно сейчас, когда снимается очень много проектов.
"Расписаны все — и на годы вперед, так что кадровый голод, конечно же, чувствуется", — посетовал режиссер.
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