Минобрнауки РФ предлагает снизить цену обязательных для мигрантов экзаменов

2:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство образования и науки выступило с инициативой снизить стоимость экзаменов для мигрантов до 1000 рублей. Соответствующий проект появился на официальном портале нормативных правовых актов.

Фото: Евгений Савин

Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для целей получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу либо патента, указанного в статье 13.3 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ": 1000 рублей, — говорится в документе.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов уже высказал скепсис по поводу предлагаемой новации. Об этом сегодня написало РАПСИ. Законопроект Кабанов охарактеризовал как "непонятное с государственной точки зрения предложение". По его мнению, данная сфера давно и стойко ассоциируется с высокоорганизованной коррупционной "кормушкой".

С января 2015 года иностранным гражданам, получающим разрешение на работу в России, разрешение на временное пребывание или вид на жительство, необходимо сдавать экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. Избежать эту процедуру могут только высококвалифицированные специалисты.

Сейчас экзамен, позволяющий получить разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, обходится приезжим в 5 900 руб. Экзамен для разрешения на работу или патента стоит 3 800 руб.

Летом, на фоне ослабления курса рубля, СМИ сообщали об оттоке мигрантов. При этом эксперты отмечали, что, несмотря на сложности, возникающие у ориентированных на приезжих работодателей, отечественный рынок труда всё равно будет оставаться привлекательным для выходцев из стран СНГ.