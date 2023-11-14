Министерство образования и науки выступило с инициативой снизить стоимость экзаменов для мигрантов до 1000 рублей. Соответствующий проект появился на официальном портале нормативных правовых актов.
Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для целей получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу либо патента, указанного в статье 13.3 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ": 1000 рублей, — говорится в документе.
Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов уже высказал скепсис по поводу предлагаемой новации. Об этом сегодня написало РАПСИ. Законопроект Кабанов охарактеризовал как "непонятное с государственной точки зрения предложение". По его мнению, данная сфера давно и стойко ассоциируется с высокоорганизованной коррупционной "кормушкой".
С января 2015 года иностранным гражданам, получающим разрешение на работу в России, разрешение на временное пребывание или вид на жительство, необходимо сдавать экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. Избежать эту процедуру могут только высококвалифицированные специалисты.
Сейчас экзамен, позволяющий получить разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, обходится приезжим в 5 900 руб. Экзамен для разрешения на работу или патента стоит 3 800 руб.
Летом, на фоне ослабления курса рубля, СМИ сообщали об оттоке мигрантов. При этом эксперты отмечали, что, несмотря на сложности, возникающие у ориентированных на приезжих работодателей, отечественный рынок труда всё равно будет оставаться привлекательным для выходцев из стран СНГ.
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