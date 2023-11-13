Собчак назвала школьный утренник в Кемеровской области "драг-квин" шоу

Ксения Собчак прокомментировала завирусившиеся кадры школьного праздника со "страшно красивой" Машей из мультфильма "Маша и медведь".

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Журналистка назвала фото с детского утренника "кемеровской версией американских драг-квин".

Она объяснила, что ростовая кукла Маша пришла за детьми из школы в Беловском округе Кемеровской области.

Изданию "Подъём" объяснили в местном управлении образования, что школы не имеют своих ростовых кукол, поэтому там довольствуются тем, что предоставляют учреждения культуры.

"Насчёт красиво или не красиво, тут комментировать не буду, на вкус и цвет, как говорится… Понятно, что она не совсем похожа на Машу", — прокомментировала снимки Собчак.

Драг-квин — шоу, где артисты мужчины используют женские образы.

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