Кабмин РФ поддержал проект о штрафах за пьяное вождение электросамокатов

Правительство России поддержало законопроект сенатора Артема Шейкина о регулировании движения электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов.

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Законопроект предусматривает штрафы до 30 000 рублей за управление электросамокатами, другими СИМ и велосипедами в состоянии алкогольного опьянения, штрафы до 5 000 рублей за превышение скорости и до 3 000 рублей за движение вдвоем.

Отзыв правительства указывает, что законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом замечаний, особенно в части пояснительной записки. Концепция законопроекта заслуживает внимания, говорится в официальном отзыве.



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Жесткие штрафы за пьяное вождение электросамокатов вступают в силу в России