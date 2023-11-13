Экономист Колташов: самозанятые обречены на работу до глубокой старости

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Экономист и политолог Василий Колташов поделился своим мнением относительно граждан, которые даже после долгих лет трудовой деятельности не получат достойную пенсию от государства.

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Как пояснил специалист, эта категория включает в себя самозанятых. Такие люди не перечисляют никаких взносов в Пенсионный фонд России (ПФР), следовательно, по достижении пенсионного возраста они будут получать минимальные выплаты.

"В России сейчас больше семи миллионов самозанятых. Я не представляю себе, какую пенсию им будут платить. Наверное, самую низкую из возможных — социально-страховую", — рассказал Колташов MSK1.RU.

По его мнению, таким людям, возможно, потребуется работать до пожилого возраста, чтобы обеспечивать себя. Он также подчеркнул, что самозанятые и их работодатели добровольно не вносят взносы в ПФР.

Экономист предложил государству внимательно рассмотреть этот вопрос, чтобы избежать дисбалансов в пенсионной системе. Он выдвинул идею серьёзного наказания для работодателей, которые принимают на работу самозанятых, выдающих себя за наёмных работников.

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