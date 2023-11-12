JoHS: Мадридские ученые нашли общие черты характера у долгожителей

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Ученые из Мадридского университета выявили характеристики, присущие людям, достигшим долгого возраста. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Happiness Studies, сообщает Газета.Ru.

Фото: Openverse by VinothChandar is licensed under CC BY 2.0

Исследование включало около 14 тысяч человек в возрасте от 100 до 107 лет. В ходе работы участников подвергли тестированию для выявления особенностей характера. Оказалось, что у долгожителей существует 19 общих черт, включая честность, интерес к обучению, благодарность, высокий уровень интеллекта, активность и любознательность.

Особое внимание было уделено любознательности, которая оказалась одной из ключевых черт долгожителей. За ней следуют важные качества, такие как жизнерадостность, религиозная вера, смелость и чувство юмора. Ученые предполагают, что эти характеристики способствуют сохранению здоровья, включая здоровье мозга. В будущем исследователи планируют провести дополнительные исследования среди долгожителей.

"Анализ жизни долгожителей помогает нам понять, как добиться здорового старения. Будьте любознательны, узнавайте о новых культурах, путешествуйте и читайте, поддерживайте интеллектуальную активность, открывайте новые области знаний, и тогда ваши шансы на долгую и успешную жизнь увеличиваются", — заключили авторы.

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