В России введут обязательную маркировку пива

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 апреля 2024 года планируется расширение правил маркировки пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает newsinfo.ru.

Фото: "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

"Новые требования разработаны с учетом специфики отраслевых технических и бизнес-процессов и предусматривают последовательный переход к поэкземплярной прослеживаемости продукции в зависимости от форм-факторов продукции начиная с 1 апреля 2024 года", — сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Отмечается, что изменения устанавливают сроки и этапы внедрения поэкземплярной прослеживаемости на всех этапах товаропроводящей цепи пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков, а также соответствующие обязанности для участников рынка.

По словам представителей министерства, проект постановления также предусматривает расширение интеграции информационной системы маркировки с ЕГАИС с целью снижения нагрузки на бизнес. Это должно позволить участникам рынка взаимодействовать с обеими системами через "единое окно" и исключить дублирование функционала информационных систем.

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