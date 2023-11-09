Психотерапевт Дрейк назвал опасный признак мастурбации

Существует разнообразие в индивидуальных нормах частоты мастурбации, и нет четко установленных стандартов по этому вопросу. Тем не менее, неконтролируемое желание самоудовлетворения иногда может сигнализировать о потенциальных проблемах со здоровьем. Эту тему осветил психотерапевт, специализирующийся на сексуальных зависимостях Дэн Дрейк в беседе с изданием Men's Health.

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Дрейк подчеркнул, что у людей различаются нормы в отношении регулярности мастурбации: кто-то может заниматься этим несколько раз в день, в то время как другие вообще не проявляют интереса. Это считается нормой, обусловленной индивидуальной сексуальной конституцией.

Однако психотерапевт предупреждает, что проблемы могут возникнуть, если привычка самостоятельно удовлетворять себя начинает влиять на работу, а также мешает поддерживать здоровые романтические и дружеские отношения. Специалист выделил мастурбацию в неуместных условиях и местах как ключевой признак сексуальных нарушений.

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