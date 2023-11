Психотерапевт Дрейк назвал опасный признак мастурбации

Существует разнообразие в индивидуальных нормах частоты мастурбации, и нет четко установленных стандартов по этому вопросу. Тем не менее, неконтролируемое желание самоудовлетворения иногда может сигнализировать о потенциальных проблемах со здоровьем. Эту тему осветил психотерапевт, специализирующийся на сексуальных зависимостях Дэн Дрейк в беседе с изданием Men's Health.

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0