В РФ зафиксирован рекорд по ценам на арендуемое жилье

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Съёмное жилье для россиян обходится всё дороже, считают эксперты. По предварительным подсчётам, особенно это отразилось на однокомнатных квартирах — их ежемесячная аренда только за октябрь подскочила на 7%. Следом идут двухкомнатные и трехкомнатные — 5,9 и 4,5% соответственно. Об этом сообщили специалисты, проводившие исследования.

Фото: openverse by Studio Sarah Lou is licensed under CC BY 2.0

— В отдельных городах ставки на некоторые типы квартир взлетели на четверть от сентябрьского уровня, — подчеркнули в сообщении.

Одним из исключений стали города, где важна сезонность аренды — например, Сочи и другие курортные места.

Эксперты считают, что повышение спроса на аренду вызвано общим подорожанием ипотеки и рыночной стоимости жилья, поэтому съёмные квартиры становятся оптимальным вариантом для проживания. Владельцы жилплощади, в свою очередь, жалуются на высокие расходы, связанные с содержанием и ремонтом помещений.

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Почему подорожала аренда квартир: ответ риэлтора