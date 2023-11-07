Ученые рассказали, как прошедшая магнитная буря могла повлиять на организм людей

2:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Вчера зафиксировали мощную магнитную бурю. Многие люди обращают внимание на влияние этого явления. Ученые регулярно предупреждают о магнитных бурях. Однако далеко не все знают, что представляет собой это явление и как оно воздействует на человека и даже на технику.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Магнитная буря - что это такое? Это сильные колебания магнитного поля Земли, нарушающие его обычное состояние. Они зависят от космической активности, особенно от солнечных вспышек, и могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток.

Ученые классифицируют магнитные бури по пяти уровням, обозначая их символом "G". Это позволяет определить степень воздействия этого явления на Землю и ее жителей.

G1 — бури незначительной силы, которые обычно не оказывают серьезного воздействия и могут остаться незамеченными для людей.

G2 — умеренные бури, иногда вызывающие перепады напряжения и влияющие на движение космических аппаратов, а также на полярные сияния.

G3 — сильные бури, непосредственно воздействующие на энергосистемы и вызывающие перебои в спутниковой навигации и радиосвязи.

G4 — тяжелые бури, которые могут вызывать проблемы с контролем напряжения, а также ухудшать работу спутниковой навигации и радиосвязи.

G5 — экстремально сильные бури, которые могут привести к серьезным проблемам с электросетью и неполадкам в работе спутников и радиосвязи.

Как магнитные бури воздействуют на людей? В период таких бурь часто наблюдаются следующие симптомы: головная боль, бессонница, слабость, учащенное сердцебиение и изменения артериального давления, сообщает "Пятый канал".

Особенно подвержены риску люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как магнитные бури оказывают непосредственное воздействие на кровообращение.

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