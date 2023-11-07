Вчера зафиксировали мощную магнитную бурю. Многие люди обращают внимание на влияние этого явления. Ученые регулярно предупреждают о магнитных бурях. Однако далеко не все знают, что представляет собой это явление и как оно воздействует на человека и даже на технику.
Магнитная буря - что это такое? Это сильные колебания магнитного поля Земли, нарушающие его обычное состояние. Они зависят от космической активности, особенно от солнечных вспышек, и могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток.
Ученые классифицируют магнитные бури по пяти уровням, обозначая их символом "G". Это позволяет определить степень воздействия этого явления на Землю и ее жителей.
Как магнитные бури воздействуют на людей? В период таких бурь часто наблюдаются следующие симптомы: головная боль, бессонница, слабость, учащенное сердцебиение и изменения артериального давления, сообщает "Пятый канал".
Особенно подвержены риску люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как магнитные бури оказывают непосредственное воздействие на кровообращение.
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