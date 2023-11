Your browser does not support the audio element.

Вчера зафиксировали мощную магнитную бурю. Многие люди обращают внимание на влияние этого явления. Ученые регулярно предупреждают о магнитных бурях. Однако далеко не все знают, что представляет собой это явление и как оно воздействует на человека и даже на технику.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0